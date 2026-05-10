Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
10.05.2026 08:11
Hantavirüs salgınının görüldüğü kruvaziyer gemisi MV Hondius dünya gündemindeki yerini korurken, Sağlık Bakanlığı gemide bulunan 3 Türk vatandaşının bugün Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediğini belirtirken, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra karantinaya alınacaklarını duyurdu. Gemide şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 147 yolcunun farklı ülkelere kontrollü şekilde tahliye edilmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir” denildi.

TÜRK VATANDAŞLARI KARANTİNAYA ALINACAK

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye getirilecek 3 kişinin ülkeye giriş yaptıktan sonra karantinaya alınacağını duyurdu. Açıklamada, sağlık süreçlerinin Bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Yetkililer, sürecin uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon içinde takip edildiğini bildirdi.

GEMİDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gemide bulunan 147 yolcunun ise farklı ülkelere kontrollü şekilde tahliye edilmesi planlanıyor.

Hantavirüs, genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla temas sonucu bulaşan nadir ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olarak biliniyor.

İSPANYA’DA SIKI ÖNLEMLER

Geminin İspanya’ya bağlı Tenerife Adası’ndaki Granadilla Limanı’na demirlemesi bekleniyor. Yolcuların küçük botlarla karaya çıkarılacağı ve ülkelerine özel uçuşlarla gönderileceği belirtildi.

ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler vatandaşlarını tahliye etmek için özel uçak gönderirken, bazı yolcuların karantina merkezlerine alınacağı açıklandı.

DSÖ: HALK İÇİN RİSK DÜŞÜK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Mayıs’ta bildirilen hantavirüs salgınının şu aşamada genel halk açısından düşük risk taşıdığını açıkladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    hazır olun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
