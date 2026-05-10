İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

10.05.2026 10:13
İran Devrim Muhafızları, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD üsleri ve savaş gemilerine kilitlendiğini açıkladı. İran, petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik herhangi bir müdahale halinde Amerikan hedeflerine ağır saldırılar düzenleneceği uyarısında bulundu. Açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükseldiği yorumlarına neden oldu.

İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD üsleri ile “düşman gemilerine” kilitlendiğini ve ateşleme emrini beklediğini duyurdu.

“FÜZELER KİLİTLENDİ, EMİR BEKLİYORUZ”

İran’ın stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamada, “Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yönelik olası müdahaleler sonrası geldi.

ABD ÜSLERİ VE SAVAŞ GEMİLERİ HEDEFTE

Devrim Muhafızları Donanması da yayımladığı “Uyarı” başlıklı açıklamada, ABD’nin İran tankerlerine müdahale etmesi halinde bölgedeki Amerikan üsleri ve savaş gemilerinin hedef alınacağını bildirdi.

Açıklamada, “İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yapılacak herhangi bir müdahale, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılarla karşılık bulacaktır” denildi.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YÜKSELİYOR

İran’ın peş peşe yaptığı açıklamalar, Orta Doğu’daki tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışmanın küresel enerji sevkiyatını ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

