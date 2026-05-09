Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
09.05.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye ihtiyacının Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp "Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HAK ETTİĞİ YERİ ALMADI"

Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır."

"AVRUPA GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduklarının altını çizerek, mesajında "Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla - Son Dakika

İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:06:25. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.