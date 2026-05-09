Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası

09.05.2026 11:00
Hantavirüs salgınıyla ilgili endişeler dünya genelinde büyürken, virüsün dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tristan da Cunha Adası’na ulaştığı ortaya çıktı.

Güney Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunan ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Tristan da Cunha Adası’nda bir İngiliz vatandaşında hantavirüs şüphesi belirlenmesi paniğe neden oldu.

Havaalanı bulunmayan ve “dünyanın karaya en uzak yerleşim yeri” olarak bilinen ada ile ilgili açıklama yapan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), daha önce doğrulanan iki İngiliz vakanın ardından üçüncü bir İngiliz vatandaşında da hantavirüs şüphesi bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, şüpheli kişinin salgının ortaya çıktığı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinden adaya indiğini açıkladı.

OKUL ZİYARETİ ENDİŞE YARATTI

Salgının merkezindeki MV Hondius gemisi 15 Nisan’da Tristan da Cunha Adası’na uğradı. Gemide bulunan bir yolcu ile iki mürettebatın adadaki bir okulu ziyaret ettiği öğrenildi.

Yerel bir internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda gemi çalışanları ve bir yolcunun öğretmenlerle birlikte poz verdiği, ayrıca çocuklara sunum yaptığı görüldü.

Adadaki yetkililerin temaslı kişileri takip ettiği belirtildi.

ADAYA SADECE GEMİYLE ULAŞILABİLİYOR

Britanya’nın denizaşırı toprağı olan Tristan da Cunha Adası’na yalnızca gemiyle ulaşım sağlanabiliyor. Güney Afrika’nın Cape Town kentinden yılda yaklaşık 10 kez gemi seferi düzenleniyor.

Sağlık imkanlarının sınırlı olduğu adada olası bir salgının ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınında şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, virüsün Covid-19 kadar bulaşıcı olmadığını belirtirken, Andes türü hantavirüsün insandan insana bulaşabilmesi nedeniyle küresel çapta endişelerin arttığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Andes hantavirüsünün kuluçka süresinin altı haftaya kadar çıkabildiğini belirterek yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulundu.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla enfekte kemirgenlerden insanlara bulaşan ciddi bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor. Virüs; solunum yetmezliği, kalp sorunları ve kanamalı ateşe yol açabiliyor.

Hastalık için şu anda onaylanmış bir aşı veya kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

