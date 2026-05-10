30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti - Son Dakika
10.05.2026 10:45
Beyoğlu’nda kendisinden bir süredir haber alınamayan 30 yaşındaki Hüseyin Beyazyıldız, ağabeyinin yedek anahtarla girdiği evde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Evde ruhsatsız silah ve boş kovan bulunurken, Beyazyıldız’ın Apple hesabından ağabeyini vasi tayin ettiği ve dizüstü bilgisayar kutusunun üzerindeki "Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan" yazılı not dikkat çekti. Şüpheli ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Yenilehir Mahallesi'nde 5 Ekim Pazartesi günü saat 19.45'te şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hasan Beyazyıldız (37) bir süredir haber alamadığı kardeşinin evine yedek anahtarla girdi. Ağabey Beyazyıldız, kardeşi Hüseyin Beyazyıldız'ı (30) evin salonunda bulunan koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Beyazyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KALBİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Hüseyin Beyazyıldız'ın kalbinden vurulduğu belirlendi. Beyazyıldız'ın el tırnaklarında herhangi bir kalıntı bulunmadığı, vücudunda ise darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Evin kapı ve pencerelerinde ise herhangi bir zorlama olmadığı tespit edildi.

"BİLGİSAYARIM AFRİKALI BİRİNE VERİLSİN"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında koltuğun yanında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişeklerle, koltuğun altında ise boş kovan ve küllük içerisinde ise fişek bulundu. Ayrıca Hüseyin Beyazyıldız'a ait olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise, "Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan" şeklinde yazılmış not olduğu görüldü.

YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Hüseyin Beyazyıldız'ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' başta olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ağabeyi Hasan Beyazyıldız'ın ise kardeşinden haber alamayınca eve geldiğini, kapıyı kendi yedek anahtarıyla açtığını ve kardeşini hareketsiz halde bulduğunu, kardeşinin husumetlisi olmadığını ve 6-7 ay önce cezaevinden çıktığını söylediği öğrenildi.

APPLE HESABINDAN AĞABEYİNİ VASİ TAYİN ETMİŞ

Ölü bulunan Hüseyin Beyazyıldız'ın 9 Nisan'da Apple hesabı üzerinden ağabeyini vasi tayin ettiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazyıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirdiği ölümle ilgili soruşturma başlattı.

"VASİ OLARAK ATANAN 'DİJİTAL MİRAS KİŞİSİ' OLUYOR"

Konuyla ilgili konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Herhangi bir ölüm anında sahip olduğumuz teknolojik cihazları miras olarak bırakabiliyoruz ama dijital varlıkların miras olarak bırakılıp bırakılmayacağıyla alakalı hala muallakta olan konular var. Bu teknoloji devlerini de harekete geçirdi ve teknoloji devleri özellikle cep telefonu üreticileri, var olan cep telefonlarındaki sistemlere entegre olarak çalışan bulut özelliklerinin dijital miras kapsamında kişi daha hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabileceği bir modele dönüştürdü. Bu şekilde de hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabiliyoruz ve bu dijital miras kişisi olarak cep telefonunuz içerisine eklenebiliyor. Bu şekilde herhangi bir ölüm sonrasında o bilgilere erişimle ilgili bir istek ihtiyaç duyulursa o vasi olan kişi rahat bir şekilde o verilere, bilgilere erişim sağlayabiliyor" dedi.

"ID VERİLİYOR; BU NUMARAYLA BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLANIYOR"

Demircan, "Apple da dijital miras kişisini tanımladıktan sonra Apple bu kişiye bir ID veriyor, bir numara veriyor ve bu numara kayıtlı olarak değiştirilemez bir şekilde o kişi tarafından saklanması talep ediliyor. Sonrasında bir vefat gerçekleşirse o verilere erişim sağlanabiliyor olması için miras kişisi olduğunu ispatlayan o numarayı ve ölüm belgesini Apple'a bildirmesi gerekiyor. Bu bildirme işlemi sonrasında da miras kişisi ölen kişinin Apple üzerindeki her türlü dijital varlığına erişim sağlayabiliyor. Erişim sağlayabildiği özellikle iCloud üzerinde tutulan verilerin neredeyse tamamı. Burada dosyalar, notlar, fotoğraflar bulunuyor. Eğer iCloud üzerinde tutuluyorsa mailler, anahtar zinciri ve bunun içerisinde tutulan tüm parolalar bunların tamamına bu kişi erişim sağlayabiliyor ve herhangi bir sorun olduğunda da hızlıca müdahale etme şansına sahip olabiliyor. Bir vefat gerçekleştikten sonra dijital miras kişisinin Apple'a uygulama üzerinden başvurması gerekiyor. Bu başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra miras işlemi yani devir işlemi gerçekleşiyor ve o kişinin dijital mirasına erişim sağlayabiliyor. Birini vasi olarak tanımladığınızda o siz hayattayken bu verilere ulaşamıyor. Sizin mirasçı olarak tanımladığınız kişinin hem ona tanımlanan o özel numarayı hem de ölüm belgesini Apple'a bildirmesi ve sonradan Apple'dan gelen erişim verileri üzerinden erişim sağlanması gerekiyor. Birini tanımladığınızda bu doğrudan onun erişim sağlayabileceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK TELEFON FİRMASI 'DİJİTAL MİRAS KİŞİSİ' TANIMLAMASINI DESTEKLİYOR"

Demircan, "Yasal olarak ciddi anlamda geçmişte çok ciddi problemler yaşandı bu dijital mirasla ilgili. Özellikle kripto para tarafında da yaşandı; yine mobil telefon ve buna bağlı bulut sistemleri üzerinde tutulan verilerde de yaşandı. Vefat eden kişinin ailesi için çok kritik bilgilerin o bulutta tutuluyor olması, onların o bilgilere erişim sağlamaya ihtiyaçlarının olması ama mahkemelerin ve diğer süreçlerin uzun sürmesi nedeniyle o verilere erişim sağlanamıyor olması, çoğunda da telefon üreticilerinin bu verilere zaten eriştirmiyor olması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınıyordu. Bugün birçok telefon firması bir dijital miras kişisi tanımlamayı destekliyor ve bu tanımlama işleminin sonrasında da doğrudan ölen kişinin her türlü verisine uzaktan erişim sağlanabiliyor. Tanımlanan bu dijital miras kişisi doğrudan ölen kişinin tüm verilerine erişim sağlayabilirken tek başına herhangi bir yerden onay almadan ölen kişinin tüm verilerinin kalıcı olarak silinmesi talimatını da verme yetkisine sahip oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

