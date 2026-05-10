Afrika’dan geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek

10.05.2026 08:42
Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımı Türkiye genelinde etkili olmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, 10 gün boyunca hava kalitesinde düşüş yaşanacağını belirtirken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağışla birlikte çamur yağışı görülebileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftada hem sıcak hava dalgası hem de Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımının etkisi altına girecek. Yurt genelinde etkili olması beklenen çöl tozunun yaklaşık 10 gün boyunca Türkiye’de kalacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın batısı, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFRİKA'DAN GELEN ÇÖL TOZU YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun özellikle batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta etkili olacağını söyledi. İstanbul’un ilk etkilenecek şehirler arasında yer aldığını belirten Toros, hava kalitesinde ciddi düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Toros, Kuzey Afrika kaynaklı yoğun toz taşınımının özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Toros, Sahra Çölü kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz Havzası'nda etkili olmasının beklendiğini belirtti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji uzmanları, çöl tozuyla birlikte hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Uzmanlar, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Çöl tozunun 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Türkiye’yi terk etmesinin beklendiği bildirildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
10 MAYIS PAZAR

11 MAYIS PAZARTESİ

12 MAYIS SALI

13 MAYIS ÇARŞAMBA

14 MAYIS PERŞEMBE

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
