Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı - Son Dakika
10.05.2026 13:30
Suudi enerji devi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser, İran bağlantılı Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle son iki ayda küresel piyasadan yaklaşık 1 milyar varil petrolün kaybolduğunu açıkladı. Petrol sevkiyatındaki aksamanın enerji piyasalarını sarstığını belirten Nasser, sevkiyatlar yeniden başlasa bile piyasanın kısa sürede normale dönemeyeceğini söyledi. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin petrol fiyatları ve küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Suudi Arabistan’ın enerji devi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla bağlantılı kriz nedeniyle son iki ayda küresel piyasadan yaklaşık 1 milyar varil petrolün çekildiğini açıkladı.

Nasser, sevkiyatların yeniden başlaması halinde bile enerji piyasalarının kısa sürede normale dönemeyeceğini belirterek, “Sistem baskı altındayken bile enerjiyi akıtmaya devam etmek önceliğimiz” dedi.

PETROL FİYATLARI TARİHİ YÜKSELİŞ YAŞADI

İran ile ABD-İsrail hattında yaşanan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların büyük ölçüde aksaması, küresel petrol piyasasında ciddi sarsıntıya yol açtı.

Uzmanlar, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki krizin son yılların en büyük enerji şoklarından biri haline geldiğini belirtiyor.

Brent petrol fiyatı kriz sürecinde 100 dolar seviyesini aşarken, bazı dönemlerde 120 doların üzerine çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmanın özellikle Asya ülkelerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

ARAMCO ACİL PLANI DEVREYE SOKTU

Aramco’nun, Hürmüz Boğazı’nı bypass etmek için Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı tam kapasite kullanmaya başladığı bildirildi. Şirket, petrol sevkiyatını Kızıldeniz üzerinden sürdürmeye çalışıyor.

Nasser, alternatif güzergâhların krizin etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini vurgulayarak, küresel stokların zaten düşük seviyede olduğunu söyledi.

“KÜRESEL EKONOMİ İÇİN FELAKET OLABİLİR”

Dış basında yer alan analizlerde, Hürmüz Boğazı’ndaki uzun süreli aksamanın yalnızca petrol değil, doğal gaz, gübre ve deniz taşımacılığı piyasalarını da etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlar, enerji krizinin sürmesi halinde dünya genelinde enflasyon baskısının artabileceği ve küresel ekonomide yeni bir dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:10:27. #7.13#
