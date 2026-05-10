Galatasaray\'ın şampiyonluğu dünya basınında

10.05.2026 15:23
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, dünya basınında geniş yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligde 26. kez şampiyon olan Galatasaray, dünya basınında manşetlerde yer aldı.

Dünya basınının önemli gazeteleri Süper Lig'de zirveye ulaşan Galatasaray'ın üst üste yaşadığı 4. şampiyonluğunu manşetlerine taşıdı. İşte atılan manşetler... 

AS: "Osimhen, Galatasaray’a ligi kazandırdı. İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında sondan bir önceki haftada geri dönüşe imza atarak üst üste 4. şampiyonluğunu, tarihindeki 26. lig zaferini elde etti. Nijeryalı yıldız attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

MARCA: Osimhen'in topuk golü Galatasaray’ı şampiyon yaptı, Asensio'lu Fenerbahçe'nin umutlarını bitirdi. Okan Buruk'un çalıştırdığı ekip, üst üste dördüncü kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

BILD: "Sane, Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı, Leroy Sane şampiyon oldu! Alman milli futbolcu, Galatasaray ile Türkiye'de lig şampiyonluğunu kazanarak kariyerine bir büyük başarı daha ekledi. Galatasaray, Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

NOS: Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı, Lang şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynadı. Devre arasından hemen sonra oyuna giren Hollandalı oyuncu, 88. dakikada Victor Osimhen'in 3-2'lik skoru getiren golüne asist yaptı. Böylece Galatasaray, adeta şampiyonluğunu ilan etti.

L'Equipe: Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek, ligin bitimine bir maç kala Süper Lig'de liderliği garantiledi. Okan Buruk'un öğrencileri, küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'a karşı geri düştü ve maçın 60. dakikasında durum tam da böyleydi. İşte o sırada Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı oyuncu iki gol attı ve Galatasaray 4-2'lik galibiyetle, ligin bitimine bir maç kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde liderliğe garantiledi.

