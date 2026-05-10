Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Anneler Günü mesajı
10.05.2026 10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"ANNELERİMİZİN GAYRETLERİYLE TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİMİZE ULAŞACAĞIZ"

"Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

