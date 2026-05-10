Batman Petrolspor\'da şampiyonluk coşkusu

10.05.2026 15:43
TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, görkemli bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştiriyor. Düzenlenen organizasyonda birçok etkinliğe yer verilirken Murat Boz, Blok 3 ve Rewşan gibi ünlü sanatçılar da Batman Petrolspor'a gönül veren taraftarları şarkılarıyla coşturacak.

TFF 2. Lig’de gösterdiği üstün performansla şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Batman Petrolspor, bu tarihi zaferi taraftarıyla birlikte dev bir organizasyonla kutluyor. Batman Valilik Önü'nde gerçekleştirilen kutlamalarda, yıldız isimler ve coşkulu etkinlikler kırmızı-beyazlı camiayı bir araya getiriyor.

MURAT BOZ, BLOK 3 VE REWŞAN SAHNE ALACAK

Şampiyonluk coşkusunu zirveye taşıyacak olan programda, Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Pop müziğin dev ismi Murat Boz, son dönemin parlayan yıldızı Blok 3 ve güçlü sesiyle Rewşan, Batmanlı taraftarlar için en sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca Cengiz İmren de özel şampiyonluk şarkısıyla kutlamalara renk katacak.

KUPA TÖRENİ VE GÖRKEMLİ PROGRAM

Bugün saat 13:00'te bando gösterileri ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, DJ performansları, yerel sanatçı konserleri, kemençe dinletisi gibi etkinliklerle gece yarısına kadar kesintisiz devam edecek. Programın en heyecanlı anı ise saat 19:00’da gerçekleşecek olan Kupa Takdim Töreni olacak. Havai fişek gösterileri eşliğinde kupasını kaldıracak olan Batman Petrolspor, başarısını tüm şehir ile birlikte kutlayacak.

TÜM HALK KUTLAMALARA DAVETLİ 

Batman Petrolspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen tüm vatandaşların kutlamalara davetli olduğu ve katılımın ücretsiz olacağı belirtildi.

