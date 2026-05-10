Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi

Paşinyan\'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
10.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan'la birleşmesi hareketini "ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi. Paşinyan, "Onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi, bizim değildi" ifadelerini kullandı.

Ermeni medyasında Pazar günü yayımlanan bir videoda, Ermenistan Başbakanı NikolPaşinyan Karabağ'ın Ermeni olmadığını savundu.

"KARABAĞ HAREKETİ ÖLÜMCÜL BİR HATAYDI, ORASI BİZİM DEĞİLDİ"

Paşinyan konuşmasında şunları söyledi: 

"Şunu belirtmek gerekir ki, Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı. Onu bizim yapan neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi, bizim değildi."

KARABAĞ YILLARCA ÇATIŞMANIN MERKEZİNDE YER ALDI

Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak on yıllarca ağırlıklı olarak etnik Ermenilerin yaşadığı Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki Güney Kafkas ülkesi arasında uzun süredir devam eden bir çatışmanın merkezinde yer aldı.

Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğunun göçüne yol açan bir askeri operasyonun ardından 2023'te bölge üzerindeki kontrolünü tamamen yeniden kazandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:02:07. #7.12#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.