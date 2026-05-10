Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı

Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı
10.05.2026 14:40  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Raziye Boylu hayatını kaybederken, eşi Yusuf Boylu yaralandı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftten Raziye Boylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da meydana gelen traktör kazasında Buldan'lı kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.  Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait üzüm bağında çalışan Yusuf Boylu (53) ve eşi Raziye Boylu'nun (48), içerisinde bulunduğu 45 ZF 634 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı. 

TALİHSİZ KADIN DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Devrilen traktörün altında kalan çifti görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Raziye Boylu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. 

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
14:43
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.