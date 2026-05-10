Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı

Manisa'da meydana gelen traktör kazasında Buldan'lı kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait üzüm bağında çalışan Yusuf Boylu (53) ve eşi Raziye Boylu'nun (48), içerisinde bulunduğu 45 ZF 634 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanarak takla attı.

TALİHSİZ KADIN DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Devrilen traktörün altında kalan çifti görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Raziye Boylu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.