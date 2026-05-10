İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor

10.05.2026 17:46
1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, yıllarca unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde düzenlenen organizasyona binlerce Batmanlı vatandaş katılım sağladı. Tıklık tıklım dolan şehir meydanında futbolseverler, şampiyonluğun coşkusunu şarkılar ve çeşitli etkinliklerle yaşadı.

TFF 2. Lig’de şampiyon olarak 24 yıl aradan sonra adını 1. Lig’e yazdırmayı başaran Batman Petrolspor, şampiyonluk coşkusunu yaşıyor. Şehir merkezindeki Batman Valilik Önü'nde gerçekleştirilen kutlamalar Batman tarihinin en kalabalık ve en coşkulu kutlamalarından birine sahne oldu.

ŞEHİR MEYDANI KIRMIZI-BEYAZ OLDU

Günler öncesinde planlanan organizasyon için sabahın erken saatlerinden itibaren taraftarlar şehir meydanına akın etti. Ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla alanı hıncahınç dolduran binlerce Batmanlı, şampiyonluk kupasının şehre gelişini büyük bir gururla karşıladı.

MURAT BOZ, BLOK 3 VE REWŞAN SAHNE ALACAK

Saat 13.00'ten bu yana devam eden etkinliklerde şampiyonluk coşkusu saat 19.00 itibariyle daha da artacak. Batman Petrolsporlu futbolcular ve teknik heyet, binlerce Batmanlı taraftarın önünde kupasına kavuşacak. Kupa takdim töreninin ardından ise pop müziğin dev ismi Murat Boz, son dönemin parlayan yıldızı Blok 3 ve güçlü sesiyle Rewşan, Batmanlı taraftarlar için en sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca Cengiz İmren de özel şampiyonluk şarkısıyla kutlamalara renk katacak. 

