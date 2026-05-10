Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanya gündem olmaya devam ediyor. 10 çocuk yapan aileye sıfır otomobil vaat edilen kampanyaya bu kez İzmir’den dikkat çeken bir gönderme geldi.

BERBERDEN DİKKAT ÇEKEN VAAT

İzmir’de bir berberin dükkan camına astığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Berberin cama astığı yazıda, “10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava” ifadeleri yer aldı.

NÜFUS KAMPANYASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada nüfus artışını desteklemek amacıyla çocuk sahibi olan ailelere çeşitli destekler verileceğini duyurmuştu. Kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

10 ÇOCUĞA SIFIR OTOMOBİL VAADİ

Kampanyanın en dikkat çeken kısmı ise 10 çocuk sahibi olan ailelere sıfır araç verileceğinin açıklanması olmuştu. Belediye başkanının açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İzmir’deki berberin esprili pankartı da sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.