Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
10.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlattığı ve 10 çocuk yapan ailelere sıfır otomobil vaat ettiği kampanya gündem olurken, İzmir’de bir berberin dükkan camına astığı yazı sosyal medyada dikkat çekti. Berberin, “10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava” yazılı paylaşımı, kampanyaya gönderme olarak yorumlandı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanya gündem olmaya devam ediyor. 10 çocuk yapan aileye sıfır otomobil vaat edilen kampanyaya bu kez İzmir’den dikkat çeken bir gönderme geldi.

BERBERDEN DİKKAT ÇEKEN VAAT 

İzmir’de bir berberin dükkan camına astığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Berberin cama astığı yazıda, “10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava” ifadeleri yer aldı.

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

NÜFUS KAMPANYASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada nüfus artışını desteklemek amacıyla çocuk sahibi olan ailelere çeşitli destekler verileceğini duyurmuştu. Kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

10 ÇOCUĞA SIFIR OTOMOBİL VAADİ

Kampanyanın en dikkat çeken kısmı ise 10 çocuk sahibi olan ailelere sıfır araç verileceğinin açıklanması olmuştu. Belediye başkanının açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İzmir’deki berberin esprili pankartı da sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Yerel Yönetim, Güncel, İzmir, Ordu, Son Dakika

Son Dakika İzmir Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:40:35. #7.12#
SON DAKİKA: Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.