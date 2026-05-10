Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

10.05.2026 20:47
Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı yer ve gün belli oldu. Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi.  

KUTLAMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ RAMS PARK'TA

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını kendi stadında teslim alacak.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN ÇARPICI KARAR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak. 

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 20:50:25.
