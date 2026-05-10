Galatasaray\'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını kendi stadında teslim alacak.
Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak.
