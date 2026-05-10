Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

Fenerbahçe\'de ilk ayrılık belli oldu
10.05.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Meksikalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bu karar oyuncuya bildirildi.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile yollar ayrılıyor. 

İLK VEDA EDSON ALVEREZ İLE 

Fenerbahçe, sezon başında Premier Lig ekibi West Ham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahanın opsiyonunu kullanmayacağını oyuncuya bildirdi. 

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

ZEKİ MURAT GÖLE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle de dün akşamki Konyaspor maçı öncesi Edson ile ilgili konuşarak, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik." demişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan RAMS Başakşehir maçının son dakikasında oyuna dahil olmuş ve maç sonu Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği ikas Eyüpspor maçında da forma giyemeyecek olan Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

20:47
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 20:53:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.