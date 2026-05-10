Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kümede kalma savaşı veren West Ham United ile şampiyonluk mücadesini sürdüren Arsenal karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0 kazandı.

TEK GOL TROSSARD'DAN

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip Arsenal'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

WEST HAM'IN 90+5'TEKİ GOLÜ İPTAL OLDU

West Ham United, 90+5. dakikada Callum Wilson ile Arsenal karşısında skoru eşitledi ancak bu gol VAR incelemesinin ardından kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN FARKI 5'E ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 79'a çıkaran Arsenal, ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti. Ligde kümede kalma savaşı veren West Ham United, 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham, Newcastle United deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Burnley'i konuk edecek.