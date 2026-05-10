Destici'den emekliye 10 bin lira bayram ikramiyesi önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklimize, Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim de en azından küçükbaş da olsa bir kurban alsınlar." dedi.

Destici, partisinin ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara 14. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Türk toplumunda kadına yönelik şiddetin hiçbir dönemde meşru görülmediğini belirten Destici, toplum yapısının yozlaşmasıyla şiddet, taciz, tecavüz ve boşanma oranlarının arttığını, çocuk sayısının düştüğünü, bunlarla mücadele için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde çıkan olayları hatırlatan Destici, "Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Kim ki Türk bayrağına saldırıyorsa o ne Türk'tür ne Kürt'tür ne Arap'tır ne Arnavut'tur ne Boşnak'tır ne Müslüman'dır ne de bu vatanın evladıdır. Onun için sen bu Türk bayrağının altında yaşamak istemiyorsan, defol git, hangi bayrağın altında yaşamak istiyorsan orada yaşa." ifadelerini kullandı.

Aile yapısına sahip çıkacaklarını, evlilik kurumunu daha da güçlendireceklerini, evliliği teşvik edeceklerini dile getiren Destici, "Evlenecek gençlerimize daha çok destek vereceğiz. Çocuk başına yardımı daha da artıracağız. 3 çocuğu olan anneye düzenli olarak maaş bağlanması gerekmektedir. Evlenen gençlerimize ÖTV'siz, KDV'siz bir araç alma hakkı verilmelidir." diye konuştu.

Destici, çocuk sayısının düşmesinin yanlış politikaların sonucu olduğuna işaret ederek, gerekirse evlenen her iki gençten birisinin istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Fahiş fiyatla satış yapanların dükkanlarının kapatılması lazım"

Yunan medyasının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik açıklamalarına verdiği yanıt nedeniyle kendisini hedef aldığını belirten Destici, Yunanistan'a Batılı ülkelere güvenmemesi çağrısında bulundu.

Destici, temmuzda memur, işçi ve emeklilerin maaşlarına enflasyon oranında artış yapılacağını hatırlatarak, asgari ücretlilerin de mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp ücretlere en az enflasyon oranında zam yapması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve artan hayat pahalılığına değinen Destici, "Bu işin artık düzenlenmesi lazım. Fahiş fiyatla satış yapanların ellerinin kırılması, dükkanlarının kapatılması lazım. Biz diyoruz ki emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim de en azından küçükbaş da olsa bir kurban alsınlar." ifadelerini kullandı.

Destici, konuşmasının ardından kongreye katılım sağlayan annelere çiçek verdi, farklı partilerden kendi bünyelerine katılan isimlere rozetlerini taktı.