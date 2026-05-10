Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar - Son Dakika
Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

10.05.2026 21:23
El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona'nın taraftarları talihsiz bir olaya imza attı. Görüş açısı kaybolmasının ardından stadyuma gelen otobüsü Real Madrid kafilesi zanneden Barcelona taraftarı, yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladı.

Tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico öncesi garip bir olay yaşandı. Bu akşam saat 22.00’de Real Madrid’i konuk etmeye hazırlanan Barcelona'da taraftarlar, talihsiz bir olaya imza attı.

MEŞALELER YANDI, GÖRÜŞ AÇISI KAPANDI

Maçın oynanacağı stadyumun çevresinde toplanan yüzlerce Katalan taraftar, takımlarını coşkulu bir şekilde karşılamak için meşaleler yaktı. Ancak yakılan meşalelerin oluşturduğu yoğun duman tabakası, bir anda görüş mesafesini sıfıra indirdi.

KENDİ OTOBÜSLERİNİ TAŞLADILAR

Yoğun dumanın arasından stadyuma giriş yapan otobüsü, ezeli rakipleri Real Madrid kafilesi zanneden taraftarlar yanlarında getirdikleri taş, şişe ve yabancı maddeleri fırlatmaya başladı. Kısa süreli saldırının ardından taşlanan aracın Real Madrid’e değil, kendi takımları olan Barcelona’ya ait olduğu anlaşıldı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri otobüse atmayı bırakırken, bu anlar kameralara anbean olarak yansıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    fenerbahce sandım 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
