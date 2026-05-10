Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
10.05.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MUHİTTİN BÖCEK’TEN ‘ETKİN PİŞMANLIK’ BAŞVURUSU

Soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.

OĞLU DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
21:55
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
21:41
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
17:44
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 22:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.