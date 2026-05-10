1. Lig\'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Muğlaspor, penaltı atışlarında 8-7 kazandı.
Kritik maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener üstlendi. VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş ile Adnan Deniz Kayatepe görev aldı.
Muğlaspor – Elazığspor arasındaki final mücadelesinde normal süre ve uzatmalar sonucunda her iki takım da aradığı golü bulamadı ve maç penaltılara gitti.
Zorlu rakibi Elazığspor'a seri penaltı atışlarında 8-7 üstünlük kuran Muğlaspor, şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı. Muğlaspor, daha önce şampiyonluklarını ilan eden Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
