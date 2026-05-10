Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde

Dünyada gübre üretiminden elektronik sanayisine kadar birçok alanda kullanılan sülfürik asitte küresel kriz büyüyor. Çin’in ihracatı durdurması ve Hürmüz Boğazı’ndaki savaş nedeniyle sevkiyatların aksaması, kimyasalın fiyatını kısa sürede rekor seviyelere taşıdı. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin gıda ve teknoloji ürünlerinde yeni zam dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

ÇİN İHRACAT VANASINI KAPATTI

Dünyanın en büyük sülfürik asit üreticilerinden Çin, iç piyasadaki gübre ihtiyacını korumak amacıyla ihracata kısıtlama getirdi. Küresel piyasalarda arzın daralmasına yol açan bu kararın ardından, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim de sevkiyat zincirini olumsuz etkiledi.

NİKEL VE BAKIR ÜRETİCİLERİ ALARMDA

Krizin en sert hissedildiği ülkeler arasında Endonezya ve Şili öne çıktı. Nikel üretiminde sülfürik aside bağımlı olan Endonezya’da fiyatların son haftalarda yüzde 80’den fazla arttığı belirtilirken, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden Şili’de ise maliyetlerin iki katına çıktığı ifade edildi.

ELEKTRONİK VE GIDA FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar, sülfürik asit krizinin yalnızca sanayi üretimini değil günlük yaşamı da etkileyebileceğini belirtti. Gübre üretimindeki düşüşün küresel gıda fiyatlarını artırabileceği, ayrıca bakır ve kritik minerallerde yaşanacak üretim sorunlarının akıllı telefon, bilgisayar ve elektronik ürün fiyatlarına zam olarak yansıyabileceği kaydedildi.

ABD ALTERNATİF TEDARİK ARAYIŞINDA

ABD’nin ise Meksika ve Kanada’dan sağlanan tedarikle kısa vadede büyük bir sorun yaşamayacağı öngörülüyor. Ancak uzmanlar, küresel stokların azalmasının uzun vadede Amerikan piyasasını da etkileyebileceğini ve artan maliyetlerin enflasyon baskısını güçlendirebileceğini ifade ediyor.