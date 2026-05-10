Trump: İran\'ın ABD\'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez

İran, ABD'nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine verdiği yanıtı Pakistanlı arabulucular üzerinden Washington’a iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin yanıtını beğenmedi.

“HİÇ HOŞUMA GİTMEDİ, KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ”

Kendisine ait sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Trump, "İran’ın sözde temsilcilerinden gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İRAN BİZE GÜLÜYOR, ARTIK GÜLEMEYECEKLER"

Trump, söz konusu açıklamasında önce yaptığı ilk paylaşımında ise İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri sürdü. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteleyen Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar" dedi. Bir diğer eski ABD Başkan Joe Biden'ın da Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

“HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ”

Öte yandan ABD Başkanı, sabah saatlerinde Beyaz Saray'da gazeteci Sharyl Attkisson’a verdiği röportajda ise Tahran yönetimine yönelik baskının süreceği sinyalini verdi. İran yönetimini "deli" olarak tanımlayan Trump, nükleer bir İran’ın İsrail, Orta Doğu ve ötesi için geri dönülemez bir tehdit oluşturacağını savundu. İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların sonuçlarını değerlendiren Trump, stratejik hedeflerin büyük bir kısmının imha edildiğini iddia etti. "İranlıların A, B ve hatta C takımı liderleri gitti" diyen Trump, "Yenildiler ama bu henüz işimizin bittiği anlamına gelmez. İki hafta daha devam edip her bir hedefi vurabiliriz. Vurmak istediğimiz belirli hedeflerin muhtemelen yüzde 70'ini hallettik. Bunu yapmasak bile, yeniden inşa etmeleri yıllar sürer" ifadelerini kullandı.

URANYUM TEHDİDİ: YAKLAŞAN OLURSA VURACAĞIZ

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ve nükleer tesislerini anlık olarak izlediklerini belirten Trump, "Uzay Kuvvetleri o bölgeyi izliyor. Herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onu vuracağız. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu bir noktada istediğimiz şekilde alacağız" dedi.

NETANYAHU'NUN TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilerek, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak görüşmenin "son derecek önemli" olduğu iddia edildi.

HAMANEY’DEN “YENİ BÖLGESEL DÜZEN” PAYLAŞIMI

İran lideri Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin “Yeni bölgesel düzenin habercisi” başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı. Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD’nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.

İran’ın Basra Körfezi ile Umman Denizi’ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, “İran’ın (Basra) Fars Körfezi’ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi” olduğu kaydedildi. İran’ın Basra Körfezi’ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: SON NEFESİMİZE KADAR SAVUNACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ordusu, DMO, emniyet ve güvenlik birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ile Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu. Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney'e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider'in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi'nin ideallerini, İran'ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN SİLAHLI KUVVETLERE YENİ TALİMATLAR

Görüşmede, Hamaney ise silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney'in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği aktarıldı.

İRAN’IN YANITI

İran basınındaki bilgilere göre Tahran'ın ABD'nin teklifine verdiği yanıtın merkezinde, bölgede devam eden askeri gerilimin sonlandırılması yer alıyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların şimdilik kapsamlı bir anlaşmadan çok “çatışmayı durduracak geçici formüller” üzerinde yoğunlaştığını öne sürüyor.

Uzmanlara göre taraflar arasında özellikle şu başlıklar öne çıkıyor: