Tur otobüsü alev alev yandı, yolcular kurtarıldı

10.05.2026 08:04
İzmir'den İstanbul'a gezi düzenleyen tur otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve diğer yolcuların zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçti. Olay sonrası otobüs tamamen yanarken, yolcular başka araçlarla yolculuklarına devam etti.

İzmir'den İstanbul'a gezi kafilesi taşıyan tur otobüsü, Tuzla mevkiinde seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

YOLCULAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Olay, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gezi amacıyla yola çıkan Faruk Şahin yönetimindeki 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine durumu fark eden Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 35 CBY 931 plakalı otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü. Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçlarla yolculuklarına devam etti.

"KİMSENİN BURNU KANAMADAN KURTULDUK"

Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Faruk Şahin, "Yolda gidiyordum, arkadan gelen arabalar selektör yapmaya başladı. Biz de aracı hemen sağa çektik. Araçtan indik, bir baktık alev almaya başladı. Hemen yolcuları dışarı tahliye ettik. Alevler otobüsü bir anda sardı. İzmir'den geliyoruz, İstanbul'a tura geldik. 43 yolcu vardı, toplamda 45 kişiydik. Kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik, çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
