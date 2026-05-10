Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti
Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti

Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti
10.05.2026 00:18
Galatasaray'ın başında üst üste 4. kez şampiyonluğunu garantileyen Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kez mutlu sona ulaştı. Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör olan Buruk, şampiyonluk sayısında Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak Türk futbol tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik adam ünvanını da aldı. Buruk ayrıca, futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumuna yerleşti.

 Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğu kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını aldı.

OKAN BURUK'TAN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Süper Lig'de 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray ile 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı.

FATİH TERİM ZİRVEDE 

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kaldı. Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON OLAN İKİNCİ İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'UN

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.

YERLİ GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:05:46.
