Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3\'te attığı golle şampiyon yaptı

Yunanistan Ligi'nde AEK Atina, kendi sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. AEK Atina, Panathinaikos'u 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

JOAO MARIO ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ

AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Ambrosini Cabaça ve 90+3. dakikada Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Joao Mario kaudetti. Panathinaikos'un tek golünü 62. dakikada Andrews Tetteh attı. Bu sonuçla birlikte 70 puana ulaşan AEK Atina, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. Panathinaikos ise 51 puanda kaldı.

SEZON PERFORMANSI

AEK Atina formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 33 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta da 45 maça çıkan Mario, 10 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.