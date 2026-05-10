Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyerek adını Süper Lig’e yazdıran Amedspor, Diyarbakır’daki Nevruz Parkı'nda düzenlenen görkemli kupa töreniyle zaferini kutladı. Geceye damga vuran isim ise takımın yıldız futbolcusu Celal Hanalp oldu.
Kupa töreninde her futbolcu kendi seçtiği bir şarkı veya görsel eşliğinde platforma davet edilirken, Celal Hanalp sürpriz bir tercihte bulundu. Yıldız oyuncu, platforma elinden tuttuğu annesiyle birlikte çıktı. O esnada hoparlörlerde 2025 yılında hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in hafızalara kazınan ''Memleketin ortasında bir masa, üstünde çay, sigara, gazete ve umut. Çay soğumuş, sigara sönmüş, gazete yalan, umut hala inadına sıcak'' sözleri yankılandı.
Önder’in sesiyle yankılanan bu anlar alanı dolduran on binlerce taraftarı adeta büyüledi ve duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada da kısa sürede viral olan görüntüler, büyük beğeni topladı.
