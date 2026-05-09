Avcılar\'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Avcılar’da tehlikeli anlar yaşandı. Bir grup taraftarın inşaat kepçesi üzerine çıkarak yaptığı kutlama, polis müdahalesiyle son buldu.

KEPÇE ÜZERİNDE TEHLİKELİ KUTLAMA

Süper Lig şampiyonluğunun ilan edilmesiyle birlikte Avcılar sokaklarına dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yer alan bir grup, kutlamanın dozunu artırarak park halindeki bir inşaat kepçesinin üzerine çıktı. Kepçenin üzerinde dev Galatasaray bayrağı açan şahıslar, cadde boyunca bu şekilde ilerleyerek kutlama yapmaya çalıştı.

POLİS MÜSAHALE ETTİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hem taraftarların can güvenliğini tehlikeye atan hem de trafik güvenliğini riske sokan bu duruma anında müdahale etti. Ekipler tarafından kepçeden indirilen taraftarlar hakkında, çevre güvenliğini tehlikeye atmaktan adli ve idari işlem başlatıldı.