El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

El Clasico\'da Real Madrid\'i deviren Barcelona, La Liga\'da 29. kez şampiyon
11.05.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, La Liga'da 29. şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan El Clasico'yu Barcelona, 2-0 kazanarak ligde mutlu sona ulaştı. 

BARCELONA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ 

Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 6. dakikada serbest vuruştan Marcus Rashford, 18. dakikada Ferran Torres kaydetti.  Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu. Real Madrid'de Jude Bellingham'ın 63. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. 

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Konuk ekip Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu maçta forma giyemedi.

29. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonuçla birlikte puanını 91 yapan Barcelona, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Katalan devi, ligde 29. kez kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.

Real Madrid, Barcelona, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

23:41
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
23:12
Ahmet Türk Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Ahmet Türk Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
17:44
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 00:17:33. #.0.4#
SON DAKİKA: El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.