Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu

11.05.2026 00:47
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Arda Güler'in geçtiğimiz aylarda Real Madrid formasıyla Elche'ye attığı gol 200 bin lira değerindeki soruda soruldu. Yarışmacı, ''Arda Güler'in efsane golü kaç metreden atıldı?'' şeklindeki soruya cevap veremeyerek yarışmadan çekildi.

Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de futbolseverleri yakından ilgilendiren bir soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı.

ARDA GÜLER 68 METREDEN ATTI

Real Madrid'in Mart 2026'da Elche'yi 4-1 yendiği La Liga maçında milli yıldızımız Arda Güler, unutulmaz bir gol attı. 21 yaşındaki Arda, karşılaşmanın son dakikalarında kendi yarı sahasından gönderdiği şutla kaleyi bulmuş ve Bernabeu'yu ayağa kaldırmıştı. La Liga tarafından resmi olarak 68,6 metre olarak ölçülen bu gol, lig tarihinin en uzun mesafeli gollerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

200 BİN LİRALIK ARDA GÜLER SORUSU

Bu gol, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yarışmacıya 200 bin lira değerindeki soruda yöneltildi. "Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metreden gol atmıştır?" sorusu karşısında cevap veremeyen yarışmacı, yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Görüntü: ATV

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 01:51:48. #7.13#
