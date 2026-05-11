Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu

Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de futbolseverleri yakından ilgilendiren bir soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı.

ARDA GÜLER 68 METREDEN ATTI

Real Madrid'in Mart 2026'da Elche'yi 4-1 yendiği La Liga maçında milli yıldızımız Arda Güler, unutulmaz bir gol attı. 21 yaşındaki Arda, karşılaşmanın son dakikalarında kendi yarı sahasından gönderdiği şutla kaleyi bulmuş ve Bernabeu'yu ayağa kaldırmıştı. La Liga tarafından resmi olarak 68,6 metre olarak ölçülen bu gol, lig tarihinin en uzun mesafeli gollerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

200 BİN LİRALIK ARDA GÜLER SORUSU

Bu gol, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yarışmacıya 200 bin lira değerindeki soruda yöneltildi. "Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metreden gol atmıştır?" sorusu karşısında cevap veremeyen yarışmacı, yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.