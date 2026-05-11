Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
11.05.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Viranşehir’de konuşamayanların ağzına anahtar sokarak onları tedavi ettiğini iddia eden Seyit Cuma Tufehi, sosyal medyanın yeni hurafe odağı oldu. Milyonlarca kez izlenen videoların ardından Türkiye ve Avrupa'dan yüzlerce aile ilçeye akın ederek kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Bilimsel bir geçerliliği olmayan bu yönteme başvuran aileler çocuklarının dilinin açıldığını iddia ederken, tıp dünyası bu tarz tehlikeli uygulamalara karşı uyarıyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, konuşma güçlüğü çekenlerin ağzına anahtar sokarak onları tedavi ettiğini iddia eden Seyit Cuma Tufehi’nin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. "Şifa bulduk" diyenlerin paylaşımları sonrası, hurafe kısa sürede sınırları aşarak Avrupa'ya kadar ulaştı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

Viranşehir’de yaşayan Tufehi’nin, çocukların ve yetişkinlerin ağzına anahtar koyup dua ederek onları konuşturduğunu öne sürdüğü videolar milyonlarca izlenme aldı. Görüntülerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce kişi, konuşamayan yakınlarını yanına alarak ilçeye akın etmeye başladı. Kapısında uzun kuyruklar oluşan sözde şifacı, randevu sistemiyle çalışmaya başladı.

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

"DİLİ AÇILDI" DİYENLER KUYRUKTA

Adana’dan Konya’ya kadar pek çok şehirden gelen aileler, yöntemden sonuç aldıklarını iddia ediyor. Oğlu için Adana’dan gelen bir vatandaş, "Oğlumda kekemelik vardı, burada konuştu, mutluluktan ağladık" derken; bir diğeri ise "Ağzına anahtar kattılar, az da olsa dili açıldı" ifadelerini kullandı. Bilimsel hiçbir temeli olmayan bu yöntem, çaresiz ailelerin umut kapısı haline gelmiş durumda.

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

"ŞİFAYI ALLAH VERİYOR" SAVUNMASI

Ücret almadığını belirten Seyit Cuma Tufehi ise kendisini eleştirenlere karşı şifanın kendisinden değil Allah’tan geldiğini savunuyor. Dünyanın her yerinden insanların geldiğini söyleyen Tufehi, "İnancı olan şifa bulur. Biz Kur'an-ı Kerim yolundayız" diyerek yaptığı işlemi dini referanslarla savunmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Can Mehmet Can:
    doktorlar panikledi tabi, psikologlar derinlere inip, bedava para kazanamayacaklar:)) 6 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Hala bu zırvalara inanlar varsa diycek bişey yok.... 1 2 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    doğru bilimsel bir açıklsması yok.seneler önce gazeteci uğur dündar buna bezer bir haber yapmıştı.zehirli akrebi eline sokturup, böyle bir zat tarafından yapılan bir müdehale ile zehiri etkisiz hale getirimişti.inanır veya inanmazsınız. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
İsrail’in İran’a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı İsrail'in İran'a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı

00:47
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
00:25
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
00:19
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
00:09
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
22:30
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 01:45:04. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.