Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, konuşma güçlüğü çekenlerin ağzına anahtar sokarak onları tedavi ettiğini iddia eden Seyit Cuma Tufehi’nin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. "Şifa bulduk" diyenlerin paylaşımları sonrası, hurafe kısa sürede sınırları aşarak Avrupa'ya kadar ulaştı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

Viranşehir’de yaşayan Tufehi’nin, çocukların ve yetişkinlerin ağzına anahtar koyup dua ederek onları konuşturduğunu öne sürdüğü videolar milyonlarca izlenme aldı. Görüntülerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce kişi, konuşamayan yakınlarını yanına alarak ilçeye akın etmeye başladı. Kapısında uzun kuyruklar oluşan sözde şifacı, randevu sistemiyle çalışmaya başladı.

"DİLİ AÇILDI" DİYENLER KUYRUKTA

Adana’dan Konya’ya kadar pek çok şehirden gelen aileler, yöntemden sonuç aldıklarını iddia ediyor. Oğlu için Adana’dan gelen bir vatandaş, "Oğlumda kekemelik vardı, burada konuştu, mutluluktan ağladık" derken; bir diğeri ise "Ağzına anahtar kattılar, az da olsa dili açıldı" ifadelerini kullandı. Bilimsel hiçbir temeli olmayan bu yöntem, çaresiz ailelerin umut kapısı haline gelmiş durumda.

"ŞİFAYI ALLAH VERİYOR" SAVUNMASI

Ücret almadığını belirten Seyit Cuma Tufehi ise kendisini eleştirenlere karşı şifanın kendisinden değil Allah’tan geldiğini savunuyor. Dünyanın her yerinden insanların geldiğini söyleyen Tufehi, "İnancı olan şifa bulur. Biz Kur'an-ı Kerim yolundayız" diyerek yaptığı işlemi dini referanslarla savunmaya çalışıyor.