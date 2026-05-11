Ünlü oyuncu Metin Akpınar\'dan milyonluk satış hamlesi

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, bu kez oyunculuğuyla değil yatırım kararıyla gündeme geldi. Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösterilen usta sanatçının, İzmir merkezli bir enerji şirketinde sahip olduğu hisselerini satışa çıkardığı öğrenildi.

HİSSELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Uzun yıllardır farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Metin Akpınar’ın, şirkette bulunan 476 bin 399 adet payını satışa sunduğu belirtildi.

Gerçekleşecek satış sonrası Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL gelir elde etmesinin beklendiği ifade edildi.

SADECE SANATTA DEĞİL YATIRIMDA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki hamleleriyle de adından söz ettiren Akpınar’ın, yalnızca Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil; gayrimenkul, arsa ve sağlık yatırımlarında da önemli girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Metin Akpınar’ın iş dünyasındaki geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Usta sanatçı, 1992 yılında İzmir'de kurulan zincir marketin de ortakları arasında yer alıyordu.

Akpınar'ın İzmir'de ayrıca hastane yatırımı da bulunuyor.