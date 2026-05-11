İran, ABD'nin Barış Teklifini Reddetti

11.05.2026 03:17
İran, ABD'nin savaş sona erdirme teklifini 'teslimiyet' olarak nitelendirerek reddetti.

İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD'nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran'ın yanıtında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.

"İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.

Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini açıklamıştı

İran, ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden ABD'ye iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın yanıtını incelediğini belirterek, "İran'ın sözde 'temsilcilerinden' gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
