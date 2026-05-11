Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel\'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, AK Parti'ye geçmesi beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararı alındı.

"ŞİMDİ GÜLE GÜLE, NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin" diyerek, kararın gerekçelerini sıraladı. Emre, "Genel başkanımızın telefonu dahil telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik" ifadelerini kullandı.

KÖKSAL, ÖZEL’İN GÖNDERDİĞİ MESAJLARI PAYLAŞTI: BURNUMDAN GETİRDİ

Söz konusu gelişmenin ardından Burcu Köksal cephesinden ilk açıklama geldi. tv100’e konuşan Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Köksal, "5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi. 'Boşan’ mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi” dedi.

"ÖZEL TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM"

Eşi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddialarına değinen Köksal, "Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti" diye konuştu.

"BEN KOCAMI NİYE BOŞAYACAKMIŞIM?"

Özel'in "Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" çağrısına da yanıt veren Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" ifadelerini kullandı.

"YARIN AK PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Ayrıca Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve yarın AK Parti'ye geçeceğini de duyurdu. Köksal, "Yarın AK Parti'ye geçiyorum. Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Bu CHP bizim CHP'miz değil, dedim. Devletin-iktidarın desteğiyle işimi yapacağım. Benim için aslolan hizmet" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMESİNİ AKTARMIŞTI: 'GEREKİRSE KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA' DEDİM

Konuk olduğu bir canlı yayın programında Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarına ilişkin konuşan Özel, "Burcu Köksal’ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. CHP’nin tüm bileşenlerine büyük bir baskı uygulanıyor ama yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok" dedi. Köksal’ın parti içinde en üst düzey imkanlara sahip olduğunu hatırlatan Özel, "Aday belirlerken anket yaptık. Doğru ve tanınan isim olsun dedik. Parti kendisine her türlü imkânı verdi, onu grup başkanvekili yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Köksal’ın eşiyle ilgili çıkan iddialar üzerine bizzat devreye girdiğini belirterek yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını da paylaşan Özel, "AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor" demişti.