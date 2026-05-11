Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı

11.05.2026 19:54
İtalya'daki Venedik kanalında turistleri gezdiren bir gondolcu, eşine az rastlanacak ikonik bir ana imza attı. Bir grup çocuğun, kanalın karşısındaki arkadaşına fırlattığı top duvardan sekerek kanal üzerinde ilerleyen kayığa geldi. Kendisine doğru gelen topa topuğuyla tek vuruş yapan gondolcu, çocukların topunun kanala düşmesini engelledi. Gondolcunun bu şık hareketi kameralara yansırken, kayıkla yolculuk eden turistlerin gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

İtalya'nın Venedik kanalı üzerinde turistleri gezdiren bir gondolcu, eşine az rastlanacak ikonik bir ana imza attı. 

ÇOCUKLARIN FIRLATTIĞI TOP HEDEFE ULAŞMADI

Kanalın kıyısında oyun oynayan bir grup çocuğun, karşı kıyıdaki arkadaşına fırlattığı top duvardan sekerek nehrin ortasına doğru yöneldi. Topun suya düşmek üzere olduğu o kritik saniyelerde, rotasında ilerleyen gondolcu devreye girdi.

TOPUK PASIYLA TURİSTLERİ BÜYÜLEDİ

Kendisine doğru hızla gelen topa arkası dönük olmasına rağmen muazzam bir soğukkanlılıkla müdahale eden gondolcu, şık bir topuk vuruşuyla topu yeniden çocukların olduğu tarafa gönderdi. Topun nehre düşmesini engelleyen bu profesyonel futbolcuları aratmayan hareket, çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

''VENEDİK'İN SAMBACISI''

O esnada gondolda bulunan ve şehri keşfeden turistlerin şaşkınlığı ve yüzlerindeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler için kullanıcılar ''Venedik'in sambacısı'' yorumlarını yaptı. 

    Yorumlar (1)

  • Rena Tekstil Rena Tekstil:
    Türkiye Süper Ligine hoşgeldin seni bırakmazlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:32:14. #7.12#
