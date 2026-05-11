İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un forması giyen Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Liverpool'un İstanbul'da Galatasaray ile oynadığı maçların ardından sık sık sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen Van Dijk, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaştığı bir gönderiyi beğenmişti.
34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bu kez de Galatasaray forması giyen vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk paylaşımına beğeni yolladı. Bu durum, Liverpool'dan ayrılması beklenen Van Dijk'ın sarı-kırmızılılara mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.
Liverpool'da bu sezon tüm kulvarlarda 53 maçta sahaya çıkan Van Dijk, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)