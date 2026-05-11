Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı.

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor.

ANNESİ EMEKLİLİK TALEBİNDE VURULMUŞ

Bu süreçte tutuklanan ve kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman Mersinli'nin herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

BABASININ ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ

Ayrıca saldırganın tutuklanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin de tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

Öte yandan Meclis komisyonunun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.