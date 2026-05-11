CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

11.05.2026 14:33
CHP MYK, yarın düzenlenecek grup toplantısında AK Parti rozeti takmasına kesin gözüyle bakılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verdi. Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin konuyla ilgili açıklaması; 

"1-1,5 yıldır yargı işi gücü bıraktı Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde emek sarf ediyor. Buradan bir yere varamadılar, halkı inandıramadılar. Halk yapılan soruşturmaların siyasi maksatlı olduğunu söylüyor. Tüm araştırmalar bunu gösteriyor.

"YARIN ROZETİ TAKMAYA HAZIRLANIYOR"

Buna karşın, bir taraftan da tehdit, baskı, şantajla, gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transferi için büyük baskı altına alıyorlar. Bizim belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi... Elbette tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor ama çok büyük bir kesimi dimdik ayakta duruyor, ülkesi için mücadele ediyor. Ama milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar, şimdi duyduk ki, bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı... Yarın rozet takmaya hazırlanıyor.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE..."

Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde, ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde 'Ya demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir. Çıkın sokağa sorun, hepsinde bu olur. Ama buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. 12 Aralık 2023. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Burcu Hanım söz alıyor ve Mehmet Ali Çelebi'ye hitaben 'Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz' diyor, Burcu Köksal. Şimdi bir arada olacak.

"ONLARA 'ÇAKAL' DİYE BAĞIYORDU"

Milli Eğitim Bakanı'na 17 Aralık 2023'te diyor ki, 'Sayın Bakan, andımızın nesi sizi rahatsız etti de kaldırdınız? Söyleyin de bilelim.' Sana söylemiyorum... 'Sen Türklüğünden mi utanıyorsun? Sen yurdunu mu sevmiyorsun? Sana söyleyecek bir şey yok zaten' diyor. Öyle ya? Şimdi aynı kişi, bunları söyledikleriyle birlikte, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup salonunda aynı istikamette alkışlayacaklar. Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Onların bulunduğu yere doğru bakarak 'Çakaal!' diye bağırıyordu. En hafif hakaretini söyleyeyim. Şimdi kol kola gidecekler.

"NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin. Ha bir şey daha tabii. İktidarı destekleyen, en fazla destekleyen gazetelerin başına ne desek herhalde Sabah gazetesini başlarda sayarız. Ne demişti Sabah gazetesi? Bakalım buna ne yapacaklar? Ne demiş? '700 milyonluk rüşvet çarkı'. Şimdi seninle ilgili bunları söyleyenlerle aynı yere gidiyorsun."

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yaprak dökümü değil mikrop dökümü 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
