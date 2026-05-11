Bu ilçede güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak

11.05.2026 14:00
ABD’nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik kentinde “gece yarısı güneşi” dönemi başladı. Yerel saatle 02.57’de doğan güneşin önümüzdeki 84 gün boyunca batmayacağı açıklandı. Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan kentte yaşayanlar yaz boyunca kesintisiz gün ışığı görecek. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bölgede güneşin ağustos ayına kadar ufkun altına inmeyeceği belirtiliyor.

ABD’nin Alaska eyaletindeki Utqiagvik kentinde sıra dışı doğa olayı yeniden başladı. Yerel saatle 02.57’de doğan güneşin, önümüzdeki 84 gün boyunca batmayacağı bildirildi.

“GECE YARISI GÜNEŞİ” DÖNEMİ

ABD’nin en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Utqiagvik’te yaşanan bu doğa olayı “midnight sun” yani “gece yarısı güneşi” olarak adlandırılıyor.

Bölge, Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerinde bulunduğu için yaz aylarında güneş haftalar boyunca ufkun altına inmiyor.

84 GÜN BOYUNCA GÜNEŞ BATMAYACAK

Dış basında yer alan haberlere göre kentte yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, yaz boyunca kesintisiz gün ışığıyla yaşamını sürdürecek.

Güneşin ağustos ayının başına kadar batmaması bekleniyor.

KIŞIN TAM TERSİ YAŞANIYOR

Utqiagvik’te kış aylarında ise tam tersi yaşanıyor. Kent, yılın belirli dönemlerinde yaklaşık 2 ay boyunca güneşi hiç görmüyor ve “kutup gecesi” dönemine giriyor.

Alaska, Güneş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    Vay bee 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
