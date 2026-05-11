Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti

11.05.2026 11:40  Güncelleme: 11:41
Malatya’da H.K., eski eşi Feride Karakaya’ya sokak ortasında av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanarak yere düşen kadına yakın mesafeden ikinci kez ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Feride Karakaya hayatını kaybederken, zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya’da bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Feride Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.K., sokakta karşılaştığı eski eşi Feride Karakaya’nın önünü kesti. Yanında getirdiği av tüfeğiyle Karakaya’ya ateş açan şüpheli, genç kadını ağır yaraladı.

YAKIN MESAFEDEN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Görgü tanıklarının iddiasına göre H.K., yere yığılan Feride Karakaya’ya yakın mesafeden bir kez daha ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Feride Karakaya, kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan H.K., polis ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, Suç, Son Dakika

