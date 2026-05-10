Ergene\'de Keşkek Şenliği Coşkusu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçenin Sağlık Mahallesi'nde 26'ncı Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi. Etkinliğe; Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte 20 kazanda pişirilen 2 ton keşkek, 1 saatte tükendi.

"6 BİN 500 KİŞİYE İKRAMDA BULUNDUK"

Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Kırıkçı bu yıl şenliğe, geçen yıldan daha fazla ilgi olduğunu belirterek, "Bu sene 26'ncısını düzenledik, çeyrek asır oldu. 20 kazan keşkek pişirdik, 12 kazan et pişirdik. Yaklaşık 6 bin 500 kişiye ikramda bulunduk. Hava güzel, kalabalık müthiş, organizasyon güzel. Gençlerimize, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Zengini fakiri burada, ayrım yok. Herkes iç içe, sıra ayrımı yok. Yıllardır birbirini göremeyenler birbirlerini görüyorlar. Herkes iç içe yemeğini yiyor, dualar okunuyor, sonra herkes dağılıp gidiyor" dedi.

"İNŞALLAH BOLLUK BEREKETLİ BİR YIL OLACAK"

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak da etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Topak, "Yıllardır süre geliyor, gelenekselleşti artık. Yıllardır hemşerilerimizle birlikteyiz bu alanda, bolluk aşında birlikle beraberlikle, bundan sonra da inşallah birlikte olacağız. Bugün çok anlamlı bir gün, anneler günü. Her zaman büyük fedakarlıklarla bizleri yetiştiren annelerimizin ellerinden öpüyor önlerinden saygıyla eğiliyorum. Bolluk, bereketli dolu inşallah bir yıl olacak, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.