Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul\'daki evlerinde karantinaya alındı
11.05.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul\'daki evlerinde karantinaya alındı
Haber Videosu

Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarında yeni bir gelişme yaşandı. Gemideki 3 Türk vatandaşı gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yurda giriş yapan vatandaşlar, evlerinde sıkı gözetim altında tutulmak üzere karantinaya alındı.

Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, gece saatlerinde İstanbul’a getirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYONU YÜRÜTTÜ

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptığı bilgilendirmede gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından söz konusu vatandaşlar gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türkiye’ye giriş yapan vatandaşların karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Bakanlığın yürüttüğü operasyon kapsamında yurda getirilen vatandaşların, evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı belirtildi. Yetkililer, tedbir amaçlı uygulanan karantina sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK

Öte yandan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak gemide enfekte kişilerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdaları tüketmiş olabilecekleri ihtimali nedeniyle karantina uygulandığı belirtildi.

GEMİDEKİ İKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF 

Öte yandan Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Yerinde iyilestirip getireydiler ya gerci ucaklarla gelmemismidir vızır vızır ucak 2 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bunlardan önce yutubcu cinnet getirmedimi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:43:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.