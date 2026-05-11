Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, gece saatlerinde İstanbul’a getirildi.
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptığı bilgilendirmede gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından söz konusu vatandaşlar gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türkiye’ye giriş yapan vatandaşların karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.
Bakanlığın yürüttüğü operasyon kapsamında yurda getirilen vatandaşların, evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı belirtildi. Yetkililer, tedbir amaçlı uygulanan karantina sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.
Öte yandan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak gemide enfekte kişilerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdaları tüketmiş olabilecekleri ihtimali nedeniyle karantina uygulandığı belirtildi.
Öte yandan Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)