Gaziantep'te Rehin Alma Olayı: Kadın Kurtarıldı

10.05.2026 14:02
Cezaevinden çıkan bir kişi eşini rehin aldı, polis operasyonuyla kadın yara almadan kurtarıldı.

Gaziantep'te cezaevinden çıkan bir şahsın eşini rehin alması mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın yara almadan kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden kısa süre önce çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aynı evde yaşadığı eşini rehin aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alınırken, rehine olarak tutulan kadın ise yara almadan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla ambulansa alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

