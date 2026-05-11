İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti

Haberin Videosunu İzleyin
İran geri adım atmıyor: ABD\'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran geri adım atmıyor: ABD\'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
Haber Videosu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye sundukları son teklifin “makul ve cömert” olduğunu savundu. Tahran yönetimi; savaşın sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının iadesini talep etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın teklifine sert tepki göstererek, “Tamamen kabul edilemez” açıklamasında bulunmuştu. Taraflar arasındaki gerilim petrol piyasalarını da hareketlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD’ye sunduğu son teklifin “makul ve cömert” olduğunu savundu. Bekayi’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın teklifini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

“BÖLGENİN ZORBASI DEĞİLİZ”

Basın toplantısında konuşan Bekayi, İran’ın bölgede sorumlu bir güç olduğunu belirterek, “İslam Cumhuriyeti bölgedeki sorumlu bir güç olduğunu kanıtladı. Biz zorba değiliz, zorbalara karşı duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Washington yönetimini ise “tek taraflı ve mantıksız taleplerde ısrar etmekle” suçladı.

İRAN’IN MASAYA KOYDUĞU ŞARTLAR

İranlı yetkili, Tahran’ın ABD’ye sunduğu teklif kapsamında savaşın tamamen sona erdirilmesini, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Teklifte ayrıca Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması ve bölgesel güvenliğin garanti altına alınmasının da yer aldığı belirtildi. Tahran yönetiminin ayrıca İran petrol satışlarına yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve ABD’den yeni saldırı olmayacağına dair güvence verilmesini istediği aktarıldı.

İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

TRUMP: TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yanıtını sert sözlerle hedef aldı.

Trump, “İran’ın temsilcilerinden gelen cevabı okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Tamamen kabul edilemez.” açıklamasında bulundu.

Washington yönetiminin İran’ın taleplerini ağır bulduğu belirtilirken, taraflar arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği ifade ediliyor.

PETROL PİYASALARI HAREKETLENDİ

ABD ve İran arasındaki sert açıklamalar enerji piyasalarını da etkiledi. İran’ın Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar konusundaki talepleri sonrası petrol fiyatlarında yeniden yükseliş yaşandı.

Uzmanlar, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde Orta Doğu’daki tansiyonun daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Amerika sız dünya en güzel dünya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:26
40 sene sonra gelen şampiyonluk Son düdükle sahaya daldılar
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
05:05
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:01:25. #7.13#
SON DAKİKA: İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.