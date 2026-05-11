İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in Irak\'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
11.05.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in Irak\'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
Haber Videosu

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlar için Irak çölünde gizli bir üs kurduğu ortaya çıktı. Üssün, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından fark edildiği belirtildi. Çobanın ihbarı sonrası bölgeye giden Irak askerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu öğrenildi. İsrail özel kuvvetlerinin konuşlandığı üs, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldı. Gizli üssü keşfeden çobanın ise daha sonra öldürüldüğü belirtildi.

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğu iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre üs, İsrail özel kuvvetlerinin konuşlandığı ve hava operasyonlarına lojistik destek sağladığı bir merkez olarak kullanıldı.

GİZLİ ÜSSÜ ÇOBAN ORTAYA ÇIKARDI

Haberde, Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde hayvanlarını otlatan bir çobanın, bölgede olağan dışı askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ettiği belirtildi. Çobanın durumu Irak güvenlik güçlerine bildirmesi sonrası bölgeye askeri birliklerin gönderildiği aktarıldı.

IRAK ASKERLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İddiaya göre üsse yaklaşan Irak askerleri İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda en az bir Irak askerinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı belirtildi. Irak yönetimi olay sonrası Birleşmiş Milletler’e şikayette bulunurken saldırının arkasında ilk etapta ABD’nin olduğunu düşündü. Daha sonra ABD’li yetkililer operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

“İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ KONUŞLANDI”

WSJ’nin haberine göre üs, İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkez olarak kullanıldı. Bölgede İsrail özel kuvvetleri ve arama-kurtarma ekiplerinin konuşlandığı, olası bir savaş durumunda düşen pilotlara hızlı müdahale için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

ÇOBANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Irak ve Arap basınında yer alan bazı iddialarda ise gizli üssün ortaya çıkmasına neden olan çobanın daha sonra öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar güvenilir Batılı kaynaklarda çobanın ölümüne dair bağımsız doğrulama bulunmuyor.

İsrail, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    acaba bizim ülkede de üstleri varmı diye endişeliyim 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı
İstanbul’da güneşi gören sahile koştu İstanbul'da güneşi gören sahile koştu
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:45
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:33
Savaş Hindistan’ı fena vurdu Modi’den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
Savaş Hindistan'ı fena vurdu! Modi'den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
05:05
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:07:06. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.