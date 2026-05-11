Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor

Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
11.05.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda tarihi bir adım atılıyor. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen ünlüler camiasından da çok sayıda kişinin yer aldığı 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Yasa dışı kumar ve bahisle topyekün mücadele hız kazanırken 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.

MİLYONLARCA KULLANICI VERİSİ MERCEK ALTINA ALINDI

Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde T.C. kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı takibe alındı.

TANINMIŞ SPORCULAR VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor. 

BU BİR İLK OLACAK

Tespit edilenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dursun Sahin Dursun Sahin:
    Kasa boş, para lazım 21 5 Yanıtla
  • murat aygun murat aygun:
    geç bile kalındı 12 3 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Yasal kumar serbest oradan oynayın oranlar düşük ama para devlet garantisinde. Kazanırsan alırsın. Hem sen kazan hem devlet kazansın. Yasal kumar. 7 6 Yanıtla
  • Aygör Adıgüzel Aygör Adıgüzel:
    MÜSLÜMAN ÜLKESİYİZ AMA NE HİKMETSE VERGİLERİN %80 TEKEL BAHİS KOMPLE KAPAT MADEM MİLET YASAK BAHİS OYNUYORSA 8 1 Yanıtla
  • zeki zeki:
    kökünü kazıyacağız dedikçe dahada artıyor hem oynayan hem oynatan ne hikmetse 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.