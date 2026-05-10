Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde Giresun Sanayispor ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe arsaVev, 7-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Peritan Bozdağ, 18. dakikada Maria Alves, 26. dakikada Andrea Staskova, 35. dakikada bir kez daha Peritan Bozdağ, 45+1'de Flourish Chioma Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 77 puana yükselen Fenerbahçe, Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı'ın sahasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olmasının ardından 70 puanda kalmasıyla bitime iki hafta kala Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 123 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezon olan 2021-2022 sezonunda yarı final oynarken, ikinci sezonda ise finalde kaybetti. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlarken, 2024-2025 sezonunda ise lig ikincisi oldu.
Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ünye Kadın SK'yi konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
