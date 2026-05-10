Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde Giresun Sanayispor ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe arsaVev, 7-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Peritan Bozdağ, 18. dakikada Maria Alves, 26. dakikada Andrea Staskova, 35. dakikada bir kez daha Peritan Bozdağ, 45+1'de Flourish Chioma Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Bu sonuçla birlikte 77 puana yükselen Fenerbahçe, Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı'ın sahasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olmasının ardından 70 puanda kalmasıyla bitime iki hafta kala Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

123 GOL ATTI, 8 GOL YEDİ

Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 123 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.

DAHA ÖNCEKİ YILLARDA NE YAPTI?

Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezon olan 2021-2022 sezonunda yarı final oynarken, ikinci sezonda ise finalde kaybetti. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlarken, 2024-2025 sezonunda ise lig ikincisi oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ünye Kadın SK'yi konuk edecek. Giresun Sanayispor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.