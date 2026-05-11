Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray\'ın kaderini değiştiren yemek

11.05.2026 11:44
Galatasaray’ın Victor Osimhen’i takımda kalmaya ikna ettiği kritik görüşmenin Fernando Muslera’nın veda yemeğinde gerçekleştiği iddia edildi. Nijeryalı yıldızın, Al-Hilal’den gelen dev teklifi reddederek sarı-kırmızılı takımda kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.

Galatasaray’ın üst üste 4. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen’in takımda kalma kararının perde arkası ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı yıldızı ikna ettiği kritik görüşmenin, Fernando Muslera için düzenlenen veda yemeğinde gerçekleştiği iddia edildi.

MUSLERA’NIN VEDA YEMEĞİNDE KRİTİK BULUŞMA

Sabah’ın haberine göre Galatasaray’da 14 yıl forma giyen Fernando Muslera için geçtiğimiz sezon sonunda özel bir veda yemeği organize edildi. Haziran ayının ilk haftasında futbolcular tarafından düzenlenen geceye teknik direktör Okan Buruk ile Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Kavukcu da katıldı. Yemekte en dikkat çeken an ise Victor Osimhen ile yapılan özel görüşme oldu.

OKAN BURUK VE KAVUKCU, OSIMHEN İLE GÖRÜŞTÜ

Habere göre Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, o dönem kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldızın bu görüşmede, Galatasaray’ın Napoli ile anlaşması halinde takımda kalmak istediğini açık şekilde dile getirdiği öne sürüldü. Bu konuşmanın ardından sarı-kırmızılı yönetimin tüm transfer planlamasını Osimhen üzerine kurduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELEN SERVETİ REDDETTİ

Victor Osimhen’in transfer sürecinin haftalar sürdüğü ifade edilirken Napoli’nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde geri adım atmadığı aktarıldı. Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in Nijeryalı golcüye sezon başına 50 milyon eurodan 3 yıllık teklif sunduğu belirtildi.

Ancak Osimhen’in, Galatasaray’da kalabilmek için toplamda yaklaşık 87 milyon euroluk farktan vazgeçtiği ve sarı-kırmızılı kulübe yıllık 21 milyon euro karşılığında “Evet” dediği iddia edildi.

GALATASARAY TARİHİ TRANSFERİ BİTİRDİ

Osimhen’in fedakarlığının ardından Galatasaray yönetiminin banka teminatı alarak Napoli’nin istediği 75 milyon euroluk bonservisi ödediği belirtildi.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 maçta 59 gol ve 16 asist üreterek toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Osimhen’in güncel piyasa değeri de 75 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

