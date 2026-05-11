Gökhan Böcek\'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Gökhan Böcek, dün gece 8 sayfalık ek bir ifade daha verdi.

“30 MİLYON TL”DEN “1 MİLYON EURO”YA: KRİTİK PAZARLIK

Gökhan Böcek’in mahkemeye sunduğu ek ifade, Muhittin Böcek’in CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine dair yeni detayları ortaya çıkardı. Oğul Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla” hareket edildiğinin söylendiğini ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesinin istendiğini söyledi.

Böcek, Antalya’da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL’nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin küsur Euro ettiğini belirterek durumu Ağbaba’ya ilettiğini söyledi. İddiaya göre bu noktada pazarlık farklı bir boyuta taşındı ve Ağbaba tarafından “1 milyon Euro’ya tamamla getir” talebi ile karşılaşıldı.

Bu görüşmenin Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştiği belirtilirken, Böcek bu talebi babasına aktardığını ve “gereğini yap” yanıtını aldığını ifade etti.

"PARA ESNAFTAN TOPLANDI, EUROYA ÇEVRİLDİ"

Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya’daki bazı iş insanları ve esnafların kendisine destek vermek istediklerini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların Euro ve Dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle Euro talep ettiğini belirtti.

Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığına ulaşıldığında ise Ankara’ya götürülmek üzere hazırlandığını ifade etti.

SİYAH ÇANTA, X-RAY VE ŞÜPHELİ TESLİM

İfadede paranın taşınması ve teslim süreci dikkat çekti. Böcek, 100, 200 ve 500 Euro’luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı.

Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.

"6. KATA BEKLENİYORSUN"

Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü. Danışmadan “6. kata bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.

“1 MİLYON EUROYU GETİRDİM” TELEFONU

Böcek’in ifadesine göre, parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti.

Telefonda “1 milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım” dediğini, karşılığında “evet” yanıtını aldığını iddia etti. Bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini ifade etti. Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, sadece eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.

İKİNCİ PARA TALEBİ İDDİASI: 7-8 MİLYON TL

İfade yalnızca bu olayla sınırlı kalmadı. Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. İddiaya göre, yapılan bir görüşmede “seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu” belirtilerek kendisinden destek istendi.

Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda “7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur” yanıtı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve yine “yardımcı ol” cevabını aldığını iddia etti.