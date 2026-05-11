Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Haberin Videosunu İzleyin
Gökhan Böcek\'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
11.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gökhan Böcek\'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Haber Videosu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, dün gece 8 sayfalık ek ifade verdi. CHP Genel Merkezi'nde adete bir "Adaylık Borsası" kurulduğunu iddia eden Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın “Özgür Özel’in talimatıyla” adaylık süreci için kendisinden önce 30 milyon TL, ardından 1 milyon Euro talep ettiğini öne sürdü. Paranın CHP Genel Merkezi’nin 6’ncı katında teslim edildiğini iddia eden Böcek, seçim sürecinde ikinci kez 7-8 milyon TL daha istendiğini de savundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Gökhan Böcek, dün gece 8 sayfalık ek bir ifade daha verdi.

“30 MİLYON TL”DEN “1 MİLYON EURO”YA: KRİTİK PAZARLIK

Gökhan Böcek’in mahkemeye sunduğu ek ifade, Muhittin Böcek’in CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine dair yeni detayları ortaya çıkardı. Oğul Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla” hareket edildiğinin söylendiğini ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesinin istendiğini söyledi.

Böcek, Antalya’da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL’nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin küsur Euro ettiğini belirterek durumu Ağbaba’ya ilettiğini söyledi. İddiaya göre bu noktada pazarlık farklı bir boyuta taşındı ve Ağbaba tarafından “1 milyon Euro’ya tamamla getir” talebi ile karşılaşıldı.

Bu görüşmenin Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştiği belirtilirken, Böcek bu talebi babasına aktardığını ve “gereğini yap” yanıtını aldığını ifade etti.

"PARA ESNAFTAN TOPLANDI, EUROYA ÇEVRİLDİ"

Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya’daki bazı iş insanları ve esnafların kendisine destek vermek istediklerini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların Euro ve Dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle Euro talep ettiğini belirtti.

Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığına ulaşıldığında ise Ankara’ya götürülmek üzere hazırlandığını ifade etti.

SİYAH ÇANTA, X-RAY VE ŞÜPHELİ TESLİM

İfadede paranın taşınması ve teslim süreci dikkat çekti. Böcek, 100, 200 ve 500 Euro’luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı.

Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.

"6. KATA BEKLENİYORSUN"

Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü. Danışmadan “6. kata bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.

“1 MİLYON EUROYU GETİRDİM” TELEFONU

Böcek’in ifadesine göre, parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti.

Telefonda “1 milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım” dediğini, karşılığında “evet” yanıtını aldığını iddia etti. Bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini ifade etti. Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, sadece eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.

İKİNCİ PARA TALEBİ İDDİASI: 7-8 MİLYON TL

İfade yalnızca bu olayla sınırlı kalmadı. Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. İddiaya göre, yapılan bir görüşmede “seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu” belirtilerek kendisinden destek istendi.

Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda “7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur” yanıtı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve yine “yardımcı ol” cevabını aldığını iddia etti. 

Muhittin Böcek, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Son Dakika

Son Dakika Muhittin Böcek Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
Uğurcan Çakır’dan Trabzonspor’a olay yaratacak gönderme Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
11:39
En acı an İlk iş gününde feci şekilde can verdi
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:26
40 sene sonra gelen şampiyonluk Son düdükle sahaya daldılar
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:46:37. #7.12#
SON DAKİKA: Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.