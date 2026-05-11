Netanyahu\'dan ABD\'ye Mali Destek Eleştirisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında Major Garrett’e konuştu. Netanyahu, İsrail’in çok yüksek teknolojili dev bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ABD’nin İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini ve “askeri işbirliğinin mali bileşenini” sıfıra indirmek istediklerini söyledi.

“İRAN ŞU AN EN ZAYIF HALİNDE”

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucu İran’ın şu an “en zayıf halinde” olduğunu öne süren Netanyahu, İran’ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisinin yok edildiğini ifade etti.

İran’daki mevcut yönetimin öncekilere kıyasla güçlü olmadığını savunan Netanyahu, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukasıyla baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti.

ÇİN İDDİASI: “FÜZE ÜRETİMİNE DESTEK VERDİ”

Çin’in İran’a destek verip vermediği sorusuna Netanyahu, “Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi. Ama bundan fazlasını söyleyemem.” yanıtını verdi.

“HİZBULLAH’IN FÜZELERİNİN YÜZDE 90’I İMHA EDİLDİ”

İsrail’in Lübnan’a saldırılarına da değinen Netanyahu, Hizbullah’ın savaş öncesinde 150 bin füze ve roketi bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 90’ını imha ettiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, ABD ile İran arasında süren görüşmelerden ayrı olarak “Hizbullah’a karşı mücadelenin” devam edeceğini söyledi.

“SOSYAL MEDYA BOTLARLA MANİPÜLE EDİLDİ”

ABD kamuoyunda İsrail’e desteğin azalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, bunun kendi yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığını savundu.

Netanyahu, “Birkaç ülke, Amerikan halkının İsrail’e olan sempatisini kırmak ve Amerikan-İsrail ittifakını bozmak için sahte adreslerle bot çiftlikleri kullanarak sosyal medyayı manipüle etti.” dedi.

“YARDIMDAN ORTAKLIĞA GEÇMENİN ZAMANI GELDİ”

ABD’nin İsrail’e verdiği yıllık 3,8 milyar dolarlık desteğin sona erdirilmesini istediklerini belirten Netanyahu, “Bizim ekonomimiz patlama yaşıyor. Üç yıllık savaştan sonra paramız son 50 yılda, belki de daha uzun süredir hiç olmadığı kadar güçlü.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “Bence artık zaman içinde, üzerinde anlaşılmış bir programla Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.” açıklamasında bulundu.